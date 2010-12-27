Владельцы карьеров в Ленобласти займутся ремонтом дорог

Соглашение уже подписали во Всеволожском, Кингисеппском и Выборгском районах.

Компании Ленобласти, занимающиеся разработкой карьеров с песком и щебнем, начнут ремонтировать дороги региона. Документы на оказание работ подписаны уже с тремя районами.

Речь идет об участках, где проезжает тяжелая техника и большегрузы. Состояние дорог и ущерб, наносимый грузовиками, будет оцениваться сотрудниками ГКУ "Ленавтодор" и представителями компаниями. После этого, компании, которые специализируются на дорожных материалах будут осуществлять ремонт согласно договору.

Сегодня разработчики карьеров используют для транспортировки песка и щебня более 1000 км региональных трасс. Как правило, перевозкой таких грузов занимается техника, чей вес превышает 40 тонн. По всей Ленобласти насчитывается порядка 50 крупных карьеров с дорожными материалами.

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