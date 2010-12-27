В Киришском районе назначен новый глава администрации

Депутаты искали человека на должность главы администрации с октября. Конкурсная комиссия, состоящая из ЗакСа Ленобласти, представителей губернатора и районных депутатов единогласно выбрали Олега Дмитриева на эту должность.

На внеочередном заседании депутаты Киришского муниципального района избрали нового главу администрации района. Им стал Олег Георгиевич Дмитриев. Об этом сообщила пресс-служба МО "Киришский район" Ленобласти.

Олег Дмитриев представил концепцию развития Киришского района. Он указал, что наиболее приоритетными сейчас являются социальная, экономическая, сельскохозяйственная и жилищно-коммунальная сферы. Также он отметил положительные перемены в районе. Речь шла о новом вокзале, благоустройстве площади и открытии Детского больничного комплекса.

Однако новый глава администрации района подчеркнул, что есть еще много вопросов, требующих разумных решений. Например, строительство моста через Волхов. Помимо этого, Олег Дмитриев заявил о намерении завершить начатые проекты и заняться развитием сельскохозяйственных предприятий.

Ранее Piter.TV сообщил, что в администрации Лодейного Поля в Ленобласти прошел обыск.

Фото: пресс-служба администрации МО "Киришиский район" Ленобласти