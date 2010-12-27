Муниципалы Петербурга ищут тонны щебня от предшественников

О состоянии вопроса рассказал глава МО № 72 во Фрунзенском районе Павел Швец.

Накануне глава МО сообщил, что его предшественник на посту Илья Бондарев в последний день своей работы решил купить 285 кубометров щебня за 503 тысячи рублей. Руководство муниципалитета собирается обратиться в полицию с просьбой проверить законность данной сделки.

"Именно в этот день, отложив все обязательные платежи, не оплатив счет за уборку муниципалитета за октябрь, Илья Бондарев, в свой последний рабочий день на должности главы администрации, решил на все имеющиеся на счету деньги купить щебня. [...] Естественно, никакие конкурсные процедуры соблюдены не были, договора в бухгалтерии нет, щебня нет, руководство фирмы на связь не выходит" – написал Швец.

Ранее мы сообщали о том, что депутаты хотят давать ГУПам имена выдающихся людей.

Фото: Facebook / Павел Швец