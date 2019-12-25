По предварительным данным, находке около 39 тысяч лет.

Оленеводы в Якутии нашли мумию пещерного медведя, который вымер 15 тысяч лет назад. По предварительным данным, самой находке около 39 тысяч лет. Об этом сообщило издание Siberian Times.

Такая находка стала настоящим открытием, так как раньше ученым удавалось найти только кости этого медведя. Благодаря вечной мерзлоте у этого животного сохранились зубы, нос, шерсть и внутренние органы.

Останки зверя изучат в Северо-восточном Федеральном университете (СВФУ) в Якутске. Ученым предстоит установить точный возраст медведя.

Фото: СВФУ