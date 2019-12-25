Мультимедийный проект "Сад света"

Вечнозеленый оазис к праздникам готов: на днях тут появились новогодние фотозоны и арт-объекты, а по вечерам будет работать мультимедийный проект.

В этом году по понятным причинам традиционные мероприятия по случаю Нового года в Ботаническом саду отменили, но не оставили петербуржцев без интересных активностей. До конца февраля на территории пространства будет работать "Сад света".

Проект является миксом цифрового искусства и красоты природы. Обычная прогулка по парку превращается в квест среди "оживших" вековых деревьев и экзотических растений.

Место: Ботанический сад Петра Великого (ул. Профессора Попова, 2)

Цена: от 450 рублей

Фото: ВК/ Ботанический сад БИН РАН