Морскому котику, задержавшему преступника в аквапарке в Купчине, полиция вручила грамоту

Петербургская полиция присудила грамоту морскому котику за отважное задержание преступника.

Пьяный злоумышленник забрался ночью в закрытое помещение, чтобы поплавать с дельфинами. Там он наткнулся на “морского охранника”, который загнал преступника в угол, пока к нему на помощь не подошли представители дельфинария. Храброе животное заставило мужчину стоять с поднятыми руками и самому позвать на помощь.

Правоохранительные органы заинтересовались церемонией награды, которую вручали Барику, и решили тоже вручить котику собственный приз - грамоту. Ее отдали в руки тренера, а сам герой получил рыбный торт и представители дельфинария пообещали вывезти животное “погулять на пляж”.