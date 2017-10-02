Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 14:14
0
lesjasap
169
Код вставки плеера

Морскому котику, задержавшему преступника в аквапарке в Купчине, полиция вручила грамоту

0
 
 

Петербургская полиция присудила грамоту морскому котику за отважное задержание преступника.

Сотрудники дельфинария в Купчине наградили отважного морского котика по имени Барик, который недавно задержал нарушителя спокойствия. Как раньше писал Piter.tv, Морской котик, который смог: Барик ночью задержал преступника в дельфинарии.
 
Пьяный злоумышленник забрался ночью в закрытое помещение, чтобы поплавать с дельфинами. Там он наткнулся на “морского охранника”, который загнал преступника в угол, пока к нему на помощь не подошли представители дельфинария. Храброе животное заставило мужчину стоять с поднятыми руками и самому позвать на помощь.
 
Правоохранительные органы заинтересовались церемонией награды, которую вручали Барику, и решили тоже вручить котику собственный приз - грамоту. Ее отдали в руки тренера, а сам герой получил рыбный торт и представители дельфинария пообещали вывезти животное “погулять на пляж”.
Теги: дельфинарий , купчино , морской котик
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5