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Мотосезон откроют на Дворцовой площади 30 апреля
Сегодня, 16:40
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Мотосезон откроют на Дворцовой площади 30 апреля

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Парад мотоциклистов начнется в 15:00.

Стало известно, когда в Петербурге официально откроют мотосезон. Вице-губернатор Борис Пиотровский объявил в качестве даты субботу, 30 апреля.

В 11:00 на Дворцовой площади пройдет музыкальный концерт со спортивными выступлениями. Программа пройдет и в парке Авиаторов. Там запланирована экологическая акция "Послание в будущее".

В 15:00 с Дворцовой площади стартует мотопарад. Колонна проедет до площади Морской Славы. 

Посмотрите, как проходило открытие мотосезона в прошлом году.

Фото: Piter.tv

Теги: мотосезон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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