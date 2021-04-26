Мотосезон откроют на Дворцовой площади 30 апреля

Парад мотоциклистов начнется в 15:00.

Стало известно, когда в Петербурге официально откроют мотосезон. Вице-губернатор Борис Пиотровский объявил в качестве даты субботу, 30 апреля.

В 11:00 на Дворцовой площади пройдет музыкальный концерт со спортивными выступлениями. Программа пройдет и в парке Авиаторов. Там запланирована экологическая акция "Послание в будущее".

В 15:00 с Дворцовой площади стартует мотопарад. Колонна проедет до площади Морской Славы.

Посмотрите, как проходило открытие мотосезона в прошлом году.

Фото: Piter.tv