Как в Петербурге прошло открытие мотосезона. Видео Piter.TV

Праздничная программа длилась весь день — с 10 до 23 часов.

В минувшую субботу, 24 апреля, в Петербурге открыли мотосезон. Piter.TV показывает, как это было.

Сбор байкеров на Дворцовой площади начался в 10:00. Тогда же стартовала концертная программа. На сцене выступили Поезда cover band, Мотороллер, MAO cover band, СиЯть, ЛёничBand, Денис Щапов и Вадим Азарх, 148 Band и Дежавю cover band.

В 15:00 колонна мотоциклистов двинулась в сторону мотоцентра на Рощинской. Во главе встали "МотоДоноры - детям", затем — Невские львы MCC. Всего участие приняли 19 клубов. Колонна проехала по Невскому проспекту, далее свернула на Лиговский, Московский проспект до площади Победы, после чего выехала на Благодатную, Сызранскую и приехала ко второй сцене. Ее сопровождал мотобатальон ГИБДД. Официально мотосезон открыли Вячеслав Фетисов и Александр Розенбаум знаменитой фразой:"Поехали!". Бард выступил на сцене.

Видео: Piter.TV