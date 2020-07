Motorola скоро выпустит смартфон Moto G9 Plus

Информация о новинке Moto G9 Plus появилась на сайтах нескольких магазинов, предлагающих товары в режиме онлайн.

Компания Motorola выпустит в ближайшее время новый смартфон Moto G9 Plus. Известный производитель электроники оценил мобильные устройство в 227 евро.

Компания последнее время активно расширяет активный модельный ряд гаджетов с сенсорным управлением. Ранее уже были выпущены One Fusion, Moto G 5G Plus и One Vision Plus.

Информация о новинке Moto G9 Plus появилась на сайтах нескольких магазинов, предлагающих товары в режиме онлайн. У смартфона будет 4/128 Гб памяти, возможность использование двух SIM-карт.

На данный момент новинка проходит завершающие испытания.

Ранее Motorola G 5G Plus презентовали официально.

Видео: YouTube/ Techy Paradise