Мотофестиваль ограничит движение в центре Петербурга накануне 1 мая

Открытие мотосезона состоится уже 27-й раз.

Физкультурное мероприятие "Фестиваль #мотоГТО" к открытию мотосезона ограничит движение транспорта в центре Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Фестиваль состоится 30 апреля. Вот список улиц, на которых будет перекрыто движение:

Кроме того, в субботу с 00:00 до 16:00 будет запрещено останавливаться на Смольной улице, площади Пролетарской диктатуры, 16-17 линии В.О., набережной Лейтенанта Шмидта до Большого пр. В.О.

Ранее Piter.tv рассказывал, как откроют мотосезон в этом году.

Фото: Piter.tv