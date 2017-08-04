Мотофестиваль Harley Days в Петербурге пройдет с 6 по 8 августа

Фестиваль при поддержке города состоится как обычно на площади Островского.

Международный мотофестиваль St. Petersburg Harley Days в этом году пройдет с 6 по 8 августа. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщил президент фестиваля Григорий Путинцев.

Фестиваль при поддержке города состоится как обычно на площади Островского.

Несмотря на все сложности, фестиваль будет. Григорий Путинцев, президент фестиваля

Международный мотофестиваль проводится в Петербурге с 2011 года. В нем принимают участие тысячи мотоциклистов из нескольких десятков стран.

Накануне Смольный прокомментировал срыв фестиваля документального кино "Артдокфест".

Фото: ВКонтакте / Мотофестиваль St.Petersburg Harley®Days 2021