Смольный прокомментировал срыв фестиваля документального кино "Артдокфест"

Комментарий опубликовал вице-губернатор Борис Пиотровский.

В понедельник, 5 апреля, на своей странице "Вконтакте" вице-губернатор Борис Пиотровский прокомментировал срыв Международного фестиваля документального кино "Артдокфест".

По словам чиновника, он получил много звонков от журналистов, однако Роспотребнадзор выявил нарушения уже во время проведения фестиваля.

Фестиваль должен был начаться 3 апреля, но в этот день в Дом кино прибыли полицейские и сотрудники Роспотребнадзора, которые опечатали помещения. После этого кинопоказы отменила киностудия "Лендок".

Ранее мы писали, что организаторы "Артдокфеста" прокомментировали возможность переноса фестиваля на другие даты.

Фото: vk.com/bpiotrovsky ; pixabay