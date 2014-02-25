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Мотоциклиста госпитализировали после аварии с автобусом на Витебском проспекте
Сегодня, 18:11
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Мотоциклиста госпитализировали после аварии с автобусом на Витебском проспекте

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41-летний байкер получил травмы и был госпитализирован.

В Московском районе Петербурга 21 июля произошла жесткая авария с участием мотоциклиста и общественного автобуса. Об этом сообщили в социальных сетях.

По данным паблика "Мотосолидарность ДТП", дорожная авария произошла около 14 часов на Витебском проспекте, 22 у заправки "Лукойл". Сообщается, что 41-летний байкер получил травмы и был госпитализирован.

Ранее на Планерной улице загорелся рейсовый автобус. Как минимум третий за лето. Загорелся моторный отсек.

Фото: Вконтакте / Мотосолидарность ДТП / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, байкер, мотоцикл
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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