Мотоциклиста госпитализировали после аварии с автобусом на Витебском проспекте

41-летний байкер получил травмы и был госпитализирован.

В Московском районе Петербурга 21 июля произошла жесткая авария с участием мотоциклиста и общественного автобуса. Об этом сообщили в социальных сетях.

По данным паблика "Мотосолидарность ДТП", дорожная авария произошла около 14 часов на Витебском проспекте, 22 у заправки "Лукойл". Сообщается, что 41-летний байкер получил травмы и был госпитализирован.

Ранее на Планерной улице загорелся рейсовый автобус. Как минимум третий за лето. Загорелся моторный отсек.

Фото: Вконтакте / Мотосолидарность ДТП / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб