Мотоциклист попал под колеса автомобиля в Выборгском районе

В результате ДТП мотоциклист серьезно пострадал. Сейчас он находится в больнице.

В среду, 15 мая, примерно в 21:00 на участке трассы "Ушково - Гравийное" в Выборгском районе Ленобласти произошло ДТП с участием авто марки "Chevrolet Niva" и мотоциклиста. В результате ДТП мотоциклист серьезно пострадал. Сейчас он находится в больнице.

По имеющимся данным 39-летний водитель легкового автомобиля Chevrolet Niva ехал из Рощино в сторону поселка Первомайское. В момент движения водитель решил совершить разворот и не увидел движущийся мотоцикл Suzuki. В результате столкновения 30-летний водитель мотоцикла был доставлен в больницу. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Правоохранители в настоящее время выясняют все детали произошедшего.