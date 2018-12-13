  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Мотоциклист попал под колеса автомобиля в Выборгском районе
Сегодня, 14:14
98
KaterinaKono13

Мотоциклист попал под колеса автомобиля в Выборгском районе

0 0

В результате ДТП мотоциклист серьезно пострадал. Сейчас он находится в больнице.

В среду, 15 мая, примерно в 21:00 на участке трассы "Ушково - Гравийное" в Выборгском районе Ленобласти произошло ДТП с участием авто марки "Chevrolet Niva" и мотоциклиста. В результате ДТП мотоциклист серьезно пострадал. Сейчас он находится в больнице.

По имеющимся данным 39-летний водитель легкового автомобиля Chevrolet Niva ехал из Рощино в сторону поселка Первомайское. В момент движения водитель решил совершить разворот и не увидел движущийся мотоцикл Suzuki. В результате столкновения 30-летний водитель мотоцикла был доставлен в больницу. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Правоохранители в настоящее время выясняют все детали произошедшего. 

Теги: выборг, дтп с мотоциклистом, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии