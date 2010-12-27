Москвичи раскупили билеты, чтобы попасть в Петербург на VK Fest

Из Москвы приедут тысячи гостей в Санкт-Петербурга ради популярного мероприятия - VK Fest. Фестиваль состоится 28 и 29 июля. Сообщается, что москвичи раскупили все билеты, чтобы добраться до Северной столицы.

На сайте РЖД сообщается, что остались лишь единичные места, однако купе и плацкарты давно раскупили. Также не осталось эконом-классов в самолетах. Сейчас приобрести билет на авиарейс удастся не дешевле, чем за 21 тысячу рублей. Об этом сообщает компания "Аэрофлот".

Напомним, что в прошлом году фестиваль собрал 85 тысяч человек.