Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Москвичи раскупили билеты, чтобы попасть в Петербург на VK Fest
Сегодня, 12:40
0
Shdaria
128

Москвичи раскупили билеты, чтобы попасть в Петербург на VK Fest

0
 
 

Из Москвы приедут тысячи гостей в Санкт-Петербурга ради популярного мероприятия  - VK Fest. Фестиваль состоится 28 и 29 июля. Сообщается, что москвичи раскупили все билеты, чтобы добраться до Северной столицы.

На сайте РЖД сообщается, что остались лишь единичные места, однако купе и плацкарты давно раскупили. Также не осталось эконом-классов в самолетах. Сейчас приобрести билет на авиарейс удастся не дешевле, чем за 21 тысячу рублей. Об этом сообщает компания "Аэрофлот".

Напомним, что в прошлом году фестиваль собрал 85 тысяч человек.

Теги: vk fest , новости петербург , новости спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5