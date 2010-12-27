Москвич подавился насмерть салом, поедая его в темноте

В комнате у мужчины перегорела лампочка, поэтому ужинал он в темноте.

Москвич подавился куском сала во время ужина.

Сообщается, что трагедия произошла на Профсоюзной улице столицы. Мужчина собрался перекусить в своей комнате бутербродом с салом перед телевизором. В комнате перегорела лампочка, поэтому ужинал он в темноте. Откусив слишком большой кусок, мужчина подавился. На хрипы из соседней комнаты прибежали дочь с зятем. По телефону дочери давали рекомендации, как оказать первую помощь, но результаты не увенчались успехом.

Приехавшие на место медики извлекли пищу, застрявшую глубоко в гортани. Но, к сожалению, мужчину спасти не удалось, он скончался от удушья.

Фото: Рixabay