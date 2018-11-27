Москва возглавила рейтинг городов с самым большим количеством алкозависимых людей

Согласно данным Минздрава, в Ингушетии зарегистрирован только один человек с алкогольной зависимостью.

Москва заняла первое место в рейтинге городов по числу людей с алкогольной зависимостью. Как сообщает Минздрав РФ, за минувший год на учет были поставлены 2,8 тыс. человек.

Почти такое же количество алкозависимых людей оказалось и в Московской области. Следом за Москвой идет Пермский край и Челябинская области – 2,4 тыс. человек и 2,2 тыс. человек. Проблемы с алкоголем есть в Свердловской области 2,1 тыс. человек и Алтайском крае 2 тыс. человек.

Меньше всего проблем с алкоголем наблюдается в Ингушетии, где всего лишь один зарегистрированный пациент. В Чечне людей с алкогольной зависимостью всего 59 человек. Отметим, в общей сложности в России на учет с синдромом зависимости от алкоголя поставлены 75,7 тыс. человек.

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