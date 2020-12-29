Москва намерена претендовать на проведение ЭКСПО-2030

Москва намерена претендовать на проведение высемирной выставки ЭКСПО-2030. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Поручено создать организационный комитет по поддержке выдвижения Москвы. Председателем назначен глава Минпромторга Денис Мантуров.
Подготовку мероприятий по выдвижению столицы РФ на конкурс на проведение выставки и подготовки соответствующей заявочной книги поручено некоммерческой организации "Заявочный комитет "Москва ЭКСПО-2030". Она будет финансироваться из бюджета Москвы и внебюджетных источников.
Ранее мы писали, что правительство 28 января рассмотрит новую редакцию лесной стратегии до 2030 года.
Фото: pixabay.com
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