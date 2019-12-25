Москва, Петербург и Казань стали лидерами по посещению ресторанов в РФ

Общая сумма платежей в ресторанах городов выросла на 21% относительно декабря 2024 года.

Москва, Санкт-Петербург и Казань стали лидерами по посещению ресторанов в РФ. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу банка "Русский стандарт".

Отмечается, что средний чек вырос до 2 391 рублей. Лидером среди городов с самым большим числом платежей в ресторанах в декабре 2025 года стала Москва. Средний чек в ресторанах столицы составил 2 449 рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербург, где средний чек составил 2 366 рублей. Тройку лидеров замыкает Казань (средний чек 1 900 рублей). Также в топ-5 рейтинга вошли Нижний Новгород (1 987 рублей) и Сочи (1 734 рубля).

В пресс-службе банка добавили, что общая сумма платежей в ресторанах городов, лидирующих по количеству операций, выросла на 21% относительно декабря 2024 года. Количество платежей выросло на 10%.

Фото: Piter.tv