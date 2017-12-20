Москва: Автомобиль протащил 30 метров сбитых женщину и 5-летнего ребенка

Появилась информация, что ребенок находится в реанимации.

Сегодня, 20 декабря, на Мурманском проезде в Москве автомобиль сбил женщину с 5-летним ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе.

Сообщается, что трагедия произошла в районе дома №8 в Мурманском проезде. Автомобиль совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть. Машина протащила 30 метров сбитых им пешеходов. О состоянии матери ребенка не сообщается, малыш получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию. ДТП произошло приблизительно в начале 10го утра.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: Piter.TV