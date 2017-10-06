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Пробка на Московском шоссе растянулась на 16 километров

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Вечером 6 октября на Московском шоссе скопилась пробка в 16 километров.

Как сообщает "Водитель Петербурга", вечером 6 октября Московское шоссе встало в огромной пробке.

К 18.07 затор достигнул 16 километров. Пробка тянется от КАД до реки Попова Ижорка. Время ожидания составляет примерно 2 часа 13 минут, что на 1 час 22 минуты больше, чем обычно.

В обратную сторону также сформировался затор в 7, 5 километров. В пробке от улицы Тельмана до Колпинского шоссе можно потерять 53 минуты вместо обычных 8-ми.

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Категории: Новости СПб

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