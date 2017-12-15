Московский вокзал, ТРЦ Галерея - излюбленное место мошенников

Территория между московским вокзалом и галереей стала излюбленным местом для попрошаек. Почти каждый день там можно встретить людей, которые просят денег – кто на билет, кто на еду.

Ранее, съемочная группа Питер-ТВ уже встречала у Московского вокзала мошенников-«потеряшек». Они по классической истории, потеряли паспорта и с крайне печальным видом выпрашивали деньги на билет. Позже стало известно, что эти ребята – жители Санкт-Петербурга.

В последнее время частыми посетителями излюбленной мошенниками территории, стали цыганки. Они подходят к прохожим и предлагают погадать, просят позолотить ручку и даже применяют гипноз.

Эту женщину возмутило то, что оператор Питер-ТВ снимал то, как она работает. Она крикнула на всю улицу что «заколдует его и его камеру».

Сотрудники канала Питер-Тв обращают внимание телезрителей – будьте внимательны и не ведитесь на уловки попрошаек. Чаще всего это хитрые ходы мошенников.

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