Московский экстремал проехал в метро, лежа на вагоне электропоезда

Ирина Волк сообщила об административном нарушении пассажира в подземке.

Молодой человек, который проехал на электропоезде в московском метро, привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 11.17 КоАП. Такие данные журналистам предоставила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Чиновница заметила, что во время мониторинга материалов из средств массовой информации и социальных сетей сотрудники правоохранительных органов по российской столице выявили видеоролик, на котором запечатлено, как 22-летний юноша лег на межвагонный переход электропоезда. Таким способом пассажиру удалось проехать между станциями "Сокольники" и "Преображенская площадь".

Установили личность нарушителя и задержали его в Восточном административном округе. Мужчина рассказал, что опасный поступок совершил ради экстрима. пресс-служба МВД РФ

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Фото и видео: МВД Медиа