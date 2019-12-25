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Московских фанатов ЦСКА оштрафовали за флаг в поддержку белорусской оппозиции
Сегодня, 15:13
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matveyvn

Московских фанатов ЦСКА оштрафовали за флаг в поддержку белорусской оппозиции

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Также им запретил посещать матчи на полгода.

Московских фанатов ЦСКА оштрафовали за флаг в поддержку белорусской оппозиции во время матча их команды с "Тамбовом". Об этом сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своём телеграм-канале.

Чиков пишет, что Савёловский районный суд Москвы признал виновными Дмитрия Голембевского, Александра Никитина, Евгения Александрова, Артёма Градовского и Александра Руднева в проведении публичного мероприятия, не предусмотренного положением (регламентом) проведения официального спортивного мероприятия. Их обвиняли в том, что они растянули на трибунах бело-красно-белый флаг, "являющийся символом белорусских оппозиционеров".

Каждого из обвиняемых фанатов оштрафовали на три тысячи рублей. Также им запретил посещать матчи на полгода, а Голембевскому — на год.

По словам Чикова, решение будет обжаловано.

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Теги: агора, протесты в белоруссии, цска, штрафы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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