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Московские врачи прибыли в Ингушетию для борьбы коронавирусом

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Столичные эксперты поделятся опытом с местными врачами.

Московские врачи прибыли в Ингушетию для борьбы коронавирусом. Об этом заявили чиновники из местного правительства на официальном сайте администрации 28 мая. Они рассказали, что бригада столичных медиков направилась в регион ради помощи в борьбе с распространением коронавируса.Самолет со специалистами уже сел в аэропорту Магас.

В команде московских врачей шесть специалистов в различных областях. Группой руководит хирург Арнольд Маркаров. Врач объяснил, что сначала медики ознакомятся с условиями и методами лечения инфекционных больных на месте. После этого он и поделятся собственным опытом лечения зараженных COVID-19. 

Напомним, что из Москвы в Ингушетию самолет также доставил лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты.

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Фото и видео: Youtube/Официальный сайт Республики Ингушетия

Теги: ингушетия, коронавирус, москва, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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