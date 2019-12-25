Совокупные потери от 20 "сухих" скважин оцениваются в 334 млрд упущенной прибыли.

"Газпром" поставил под угрозу "Силу Сибири". Об этом в собственном расследовании рассказали журналисты "Ленты.ру". Аналитики пояснили, что на Чаяндинском месторождении выявлены многочисленные нарушения. Они могут привести в неисполнению многомиллиардного контракта с КНР.

В "Ленте" рассказали, что при разработке и освоении месторождения специалисты использовали дефективный буровой раствор. Они добавили, что руководство проекта допустило нарушение технических стандартов. В настоящее время порядка 50 скважин находятся под угрозой невыхода на плановый уровень добычи газа.

В докладе, который получили журналисты, говорится о том, что на август 2019 года некачественный буровой раствор отразился на добыче в 41 скважине. Из данного количества 20 скважин оказались "сухими", а еще в 21-ой зафиксирован пониженный уровень добычи. В перспективе спустя несколько лет они также станут "сухими". Совокупные потери оцениваются в 334 млрд упущенной прибыли.

Напомним, что контракт России и Китая о поставках газа через "Силу Сибири" заключен в 2014 году. Газопровод Восточного маршрута запущен в декабре 2019 года.

Россия начала продавать газ в Китай в полтора раза дешевле.