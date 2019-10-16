Московская учительница из коррекционной школы избивала детей

В сети опубликованы записи скрытой камеры наблюдения установленной в коррекционном классе.

В одной из Московских коррекционных школ педагог избивала и издевалась над детьми с задержкой развития.

ЧП произошло в коррекционной школе № 2124. Мама 11-летнего мальчика заметила на теле ребенка синяки и наняла частного детектива, который установил в классе скрытую камеру. В первый же день работы камеры были обнаружены противоправные действия 41-летней учительницы 4 класса.

Данное видео было опубликовано т-м каналом BAZA и разлетелось по сети и СМИ. Накануне Следственными органами по г. Москва была назначена доследственная проверка по информации в СМИ. Сегодня, 16 октября, ТАСС со ссылкой на прокуратуру сообщает, что был выявлен еще один факт издевательств над детьми. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: BAZA