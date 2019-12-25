Мошенники забрали 65 тысяч рублей у больной раком пенсионерки

Женщина отдала деньги за "лекарство от рака".

В среду, 2 сентября, в полицию Невского района Петербурга обратилась 72-летняя женщина и заявила, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По словам пенсионерки, с января по апрель текущего года ей на мобильный телефон звонили неизвестные и предлагали купить лекарства от онкологического заболевания.

23 апреля в помещении банка на улице Коллонтай женщина перевела на расчетный счет мошенников 65 тысяч рублей. Через четыре дня по инструкции того же незнакомца она пришла в поликлинику за препаратами, однако ничего получить не смогла.

Полиция выяснила, что пенсионерку обманули 37-летний мужчина и 45-летняя женщина, задержанные 10 июня в Орске Оренбургской области по подозрению в совершении аналогичного преступления. В отношении них возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что полиция Петербурга раскрыла мошеннические схемы с банковскими картами.

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