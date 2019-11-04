  1. Главная
Мошенники выдают фейковые чат-боты за "Госуслуги" и требуют коды у петербуржцев
Сегодня, 14:46
81
Поддельные боты "Госуслуг" атакуют россиян.

Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области предупреждают о новой схеме онлайн-мошенничества — злоумышленники создают поддельные чат-боты, выдавая их за официальный сервис "Госуслуги". Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мошенники начали использовать поддельные чат-боты, внешне схожие с официальным сервисом "Госуслуги". Как сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, жертв заманивают в фальшивые чаты, где им сообщают о якобы оформленной доверенности на их имя.

После этого пользователей переводят в другой чат-бот, стилизованный под "Госуслуги", и требуют ввести код подтверждения. Получив код, злоумышленники получают доступ к личным данным и банковским операциям. По данным ведомства, мошенники применяют психологическое давление — утверждают, что личный кабинет гражданина взломан, и требуют перевести деньги на "безопасный счёт" или передать их курьеру.

Ранее мы сообщали, что полицией Москвы задержан директор фирмы, обманувший десятки инвесторов на 50 млн рублей.

Фото: pxhere 

