По данным следствия, злоумышленник предлагал клиентам вложить деньги в строительство торговых центров, поселков и других объектов.

Полицией Москвы задержан директор фирмы, обманувший десятки инвесторов на 50 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным следствия, злоумышленник предлагал клиентам вложить деньги в строительство торговых центров, поселков и других объектов. Он представлял это как выгодную сделку с гарантией окупаемости в течение года и заключал с инвесторами договоры, по которым те должны были получить 20-30% дохода от вложенных средств.

Вместо обещанной прибыли клиенты лишись своих сбережений. Отмечается, что аферист присваивал деньги и тратил их по своему усмотрению. В результате следственных действий полицейскими изъяты средства связи, документация, носители информации, компьютерная техника и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Видео: ГУ МВД России по Москве