Мошенники стали похищать деньги через обещающие выплаты дипфейки чиновников

Мошенники убеждают российских граждан брать кредиты и отдавать им денежные средства в новых криминальных схемах с дипфейками от имени федеральных чиновников. Соответствующее заявление сделали журналисты со ссылкой на материалы российских правоохранительных органов. В СМИ отметили, что эти должностные лица говорят жертвам обмана о якобы существующих дополнительных выплатах или прибавке к заработной плате.

В рамках преступления аферисты направляют на электронную почту потенциальной жертвы дипфейк одного из федеральных чиновников страны. В кадре этого человек говорит о "дополнительных выплатах" и прибавке к зарплате. Также к тексту письма прилагается фишинговая ссылка. Если пользователь перейдет по ней, то на его мобильное устройство будет загружено опасное приложение. Спустя несколько минут на телефон поступит звонок от якобы финансового консультанта. Далее "специалист"сообщил о выплатах и предлагает инвестировать деньги под предлогом "госконтракта". Для увеличения суммы так называемых выплат жертву обмана убеждают оформить на себя кредиты, а затем перевести средства на указанный злоумышленниками счет.

