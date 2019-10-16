В Генпрокуратуре РФ рассказали о новом виде фальшивых купюр

Всего в 2019 году зарегистрировали 18,8 тысячи преступлений в банковской сфере.

В Генеральной прокуратуре РФ о новом виде мошенничества с купюрами. Фальшивомонетчики подделывают купюры для банкомата, а потом снимают настоящие банкноты в другом месте. Об этом сообщила представитель Генеральной прокуратуры РФ Елена Малык.

По данным прокуратуры, мошенники наклеивают на фальшивые купюры ленту, которую банкомат считывает, как настоящую. После этого злоумышленники снимают настоящие деньги в другом банкомате. Подобные преступления выявляются только после того, как наличные в банкомате заканчиваются, и происходит пересчет.

Всего в 2019 году зарегистрировали 18,8 тысячи преступлений в банковской сфере. Ущерб составляет 154 миллиарда рублей.

Ранее в Ленобласти полиция нашла фальшивомонетчиков в пригородных поездах.

Видео: Youtube/ ИНЦИДЕНТ, Hi-News.ru