Мошенники притворяются школьными психологами, чтобы воздействовать на родителей

Новая схема мошенников нацелена на тех, у кого есть дети.

ВТБ выявил новую схему мошенников, в которой преступники представляются школьными психологами. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы кредитной организации страны. В сообщении упоминается, что во время вступительных экзаменов и летний сезон аферисты собирали персональные данные и реквизиты документов взрослых и детей, якобы необходимых для "характеристики ученика". Цель таких обзвонов а реальности была получение доступа к личным кабинетам пользователям в государственных порталах, банках. Также злоумышленники могли использовать полученные сведения в схемах социальной инженерии (звонки "из банка" с просьбой "подтвердить операцию").

Дополнительно мошенники рассылают населению страны ссылки на поддельные сайты государственных сервисов и заявляют, о том что их ребенок не прошел "обязательное тестирование". Далее они предлагают пересдать тест по фишинговой ссылке. Через нее аферисты получают доступ к личным данным и банковским картам жертв обмана. После этого людям сообщают об "утечке данных" или "угрозе уголовного преследования". Дополнительно злоумышленники могут запугивать и детей, и родителей, требовать у них включить видеозапись и собрать ценные вещи и денежные средства для передачи курьеру.

Необходимо критически относиться к любым заявлениям неизвестных лиц по телефону, действовать с холодной головой, а лучше просто положить трубку. Эти же правила безопасности важно донести до детей. Важно, чтобы они в любой непонятной ситуации, прежде чем что-то предпринимать, обращались за советом к взрослым. Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ

Эксперт добавил, что обычным гражданам не будут звонить представители Центробанка или финмониторинга.

Фото: Piter.tv