Мошенники придумали схемы, вынуждающие жертв им перезвонить

В России аферисты переходят на сценарии обхода антифрод-систем.

Мошенники в России придумали 32 варианта преступной схемы, которая вынуждает жертв обмана самостоятельно перезвонить злоумышленникам. Соответствующее заявление сделали представители компании по кибербезопасности F6. Их слова приводят журналисты из интернет-издания "Лента.ру". Эксперты объяснили, что целью аферистов становятся граждане, которые используют электронные подписи для доступа к государственным и коммерческим сервисам. Известно, что с 26 марта злоумышленники от имени федерального ведомства рассылают потенциальным клиентам электронные письма, в которых сообщают об авторизации, "выгрузке документов и предлагают перезвонить по мобильному номеру".

Письма распространяются ежедневно, в том числе в выходные дни. Предположительно, рассылки ведутся со скомпрометированных почтовых ящиков. сообщение от СМИ

Главный специалист компании F6 Дмитрий Дудаков уточнил, что мошенники используют схему с обратным звонком для того, чтобы успешно обойти антифрод-системы и снизить бдительность пользователей мобильной связи. Сценарии обмана регулярно видоизменяются, а кибератаки становятся более целенаправленными.

