Мошенники придумали новую схему обмана с "задержанием" курьера аферистов

"Правоохранители" просят граждан помочь с раскрытием схемы обмана пенсионеров.

Мошенники на российской территории придумали новую схему обмана граждан. Соответствующими подробностями по теме с журналистами поделились сотрудники пресс-службы правоохранительных органов через предоставленные СМИ материалы. Известно, что в ходе общения с пользователями злоумышленники представляются сотрудниками полиции. Они предлагают жертве принять участие "в задержании курьера" аферистов. Псевдоправоохранитель сообщает человеку, что силовики страны проводят операцию по задержанию группы, обманывающих пенсионеров. Россиянина просят оказать содействие - отдать доставщику собственные денежные накопления.

По легенде, которую рассказывает мошенник, в момент передачи денежных средств "оперативники" якобы должны задержать предполагаемого преступника. Деньги участника такой "спецоперации" при этом обещают сразу вернуть обратно. В реальности же после передачи накоплений связь жертвы с "полицейскими" прекращается, а человек лишается финансов.

Фото: Piter.tv