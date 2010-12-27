Петербургский пенсионер стал жертвой крупного мошенничества

Мужчине обменяли почти 2 млн рублей на бумажки "банка приколов".

В понедельник, 21 октября, стало известно о том, что в Петербурге мошенники обменяли деньги пенсионера на билеты "банка приколов". Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

Инцидент произошел в Выборгском районе, на Поэтическом бульваре. Двое неизвестных постучались к 85-летнему пенсионеру в квартиру. Мошенники предложили заменить старые деньги на новые. В итоге злоумышленники "обменяли" и 1,7 млн рублей и 2,1 тысячи долларов. Ущерб оценивается в 1,85 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Преступников разыскивают.

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Фото:pixabay