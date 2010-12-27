В Волгограде молодой любовник задушил возлюбленную из-за дорогих подарков

Тело пропавшей сотрудницы детсада нашли в подвале заброшенного дома.

В Волгограде нашли тело пропавшей несколько дней назад 47-летней сотрудницы детсада.

По версии следствия, 16 октября помощница заведующей одного из детских садов Волгограда не вышла на работу. Коллеги стали звонить на телефон женщины. Сначала телефон был включен, но никто не поднимал трубку. Затем кто-то, имитируя голос женщины, сообщил, что находится на больничном.

18 октября 26-летняя дочь пропавшей сотрудницы детсада обратилась с заявлением в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Сотрудники МВД по горячим следам смогли распутать убийство женщины. В первые сутки полиция установила круг общения женщины и вышла на 32-летнего мужчину, с которым у женщины были тесные отношения.

Мужчина был быстро найден. У него на руках был билет, по которому в ближайшие часы он намеревался покинуть пределы России. При грамотно построенной беседе с подозреваемым молодой любовник признался в убийстве и показал, где спрятал тело своей жертвы.

На допросе мужчина рассказал, что женщина одаривала мужчину деньгами и дорогими подарками. В тот злополучный вечер, женщина упрекнула мужчину подарками. Любовник ударил женщину по лицу, а затем задушил.

Тело он спрятал на территории Краснооктябрьского район, а после скрылся. Следователи задержали фигуранта преступления с билетом на автобус, который буквально через несколько часов должен был отравиться за пределы территории Российской Федерации. СУ СК РФ по Волгоградской области

Расследование уголовного дела продолжается. Готовятся документы на арест мужчины.

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Фото: СУ СК РФ по Волгоградской области