Мошенники оставили без дома пенсионера из Петербурга

Сумма ущерба составила 6,8 млн рублей.

Пенсионер из Петербурга лишился квартиры на Рижском проспекте из-за мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пострадавший обратился в полицию Адмиралтейского района в пятницу, 5 мая. Пенсионер рассказал стражам порядка, что в период с 7 апреля по 3 мая ему постоянно звонили "сотрудники ФСБ" и уговаривали продать квартиру, чтобы ее не забрали злоумышленники. Аферисты посоветовали перевести средства, полученные за продажу жилья, на "безопасный счет". 68-летний житель Северной столицы поверил мошенникам и выполнил их рекомендации.

Сумма ущерба составила 6 882 000 рублей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские разыскивают злоумышленников, которые обманули пожилого мужчину.

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Фото: Piter.tv