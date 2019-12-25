Мошенники начали использовать Telegram-боты для шантажа

Мошенники начали шантажировать пользователей Telegram, используя информацию, собранную с помощью ботов. Об этом "Коммерсанту" рассказали эксперты по безопасности.
Злоумышленники вымогают у пользователей деньги, угрожая взломать аккаунт человека или раскрыть информацию о его действиях близким и коллегами. При этом зачастую даже после оплаты шантаж не прекращается.
Начальник отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд рассказал о сервисе MailSearchBot, который проверяет украденный пароль. В итоге мошенники говорят, что им известные все действия пользователи и прикладывают для доказательства последний использованный пароль.
Также мошенники представляются специалистами службы безопасности и просят сменить пароль. Таким образом они получают доступ к профилю.
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Фото: pixabay
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