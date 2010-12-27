Мошенник "поменял" пенсионерке из Петербурга полмиллиона, оставив ее без "гробовых" сбережений

В Калининском районе петербурга пенсионерка повелась на старинный развод мошенника: она поменяла настоящие деньги на "новые" подделки.

На проспекте Металлистов, 63 петербургский аферист обманул бабушку, оставив пенсионерку без денег. По уже устаревшей мошеннической схеме преступнику удалось заполучить полмиллиона рублей, которые пожилая женщина откладывала на собственные похороны.

Полиция установила, что в половину шестого вечера 27 марта в дверь к наивной старушке постучался злоумышленник. Он предложил 88-летней жертве поменять ее деньги на новые купюры. О "классическом" ходе мошенника бабушка была не в курсе, и, доверившись первому встречному, пошла на сделку.

Спустя два часа петербурженка поняла, что ее обманул. Тогда она обратилась за помощью в поимке преступника к правоохранительным органам. Однако, описать "предпринимателя" заявительница не в состоянии: она не разглядела внешность молодого человека из-за проблем со зрением.