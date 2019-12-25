Лжесотрудник Пенсионного фонда лишил пожилую петербурженку 200 тысяч рублей

Мужчина провернул махинацию с помощью поддельной карточки.

В минувший понедельник, 9 марта, к полицейским обратилась 84-летняя петербурженка и заявила, что стала жертвой мошенника. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, в тот день пенсионерке позвонил некий мужчина и представился сотрудником Пенсионного фонда. Собеседник сказал, что скоро к бабушке придет другой сотрудник и установит на ее мобильный телефон бесплатное приложение фонда. В парадной одного из домов на улице Кораблестроителей женщина встретилась с этим сотрудником и дала ему свою банковскую карту для якобы работы с приложением. По возвращению домой пенсионерка обнаружила, что ее карточку подменили на похожую подделку, а с ее счета, тем временем, списали 200 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее у пенсионера из Ленобласти украли 170 тысяч.

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