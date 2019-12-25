У пенсионера из Ленобласти украли 170 тысяч

Днем 8 марта в полицию обратился 56-летний мужчина с заявлением о краже, сообщил источник в правоохранительных органах.
Пенсионер пояснил, что два дня назад, 6 марта, в его квартиру-студию в Янино проник преступник. Мужчина предполагает, что злоумышленник подобрал ключ и украл 170 тысяч рублей.
Оперативники прибыли на место преступления и изъяли следы пальцев рук, которые направили для дальнейшего исследования. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.
Ранее мы писали, что в Петропавловской крепости обокрали пожилую африканку.
Фото: pixabay
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