У пенсионера из Ленобласти украли 170 тысяч

Злоумышленник подобрал ключ и проник в квартиру.

Днем 8 марта в полицию обратился 56-летний мужчина с заявлением о краже, сообщил источник в правоохранительных органах.

Пенсионер пояснил, что два дня назад, 6 марта, в его квартиру-студию в Янино проник преступник. Мужчина предполагает, что злоумышленник подобрал ключ и украл 170 тысяч рублей.

Оперативники прибыли на место преступления и изъяли следы пальцев рук, которые направили для дальнейшего исследования. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

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