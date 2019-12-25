  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У пенсионера из Ленобласти украли 170 тысяч
Сегодня, 17:07
106
arteliseev

У пенсионера из Ленобласти украли 170 тысяч

0 0

Злоумышленник подобрал ключ и проник в квартиру.

Днем 8 марта в полицию обратился 56-летний мужчина с заявлением о краже, сообщил источник в правоохранительных органах.

Пенсионер пояснил, что два дня назад, 6 марта, в его квартиру-студию в Янино проник преступник. Мужчина предполагает, что злоумышленник подобрал ключ и украл 170 тысяч рублей.

Оперативники прибыли на место преступления и изъяли следы пальцев рук, которые направили для дальнейшего исследования. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Ранее мы писали, что в Петропавловской крепости обокрали пожилую африканку.

Фото: pixabay

Теги: взлом квартиры, кража, кража у пенсионера
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии