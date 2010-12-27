В Петербурге осудили сотрудницу банка "Санкт-Петербург", оформлявшую кредиты на "мертвые души"

В Петербурге осуждены Милена Веснина и Екатерина Федичева.

В Петербурге осуждены две участницы мошеннической схемы, похитившие 2 250 000 рублей у банка "Санкт-Петербург". Речь идет о петербурженках Милене Весниной и Екатерине Федичевой. Они вместе с гражданским мужем Весниной оформляли кредиты на подставных лиц, а деньги забирали себе. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Красногвардейский районный суд приговорил Екатерину Федичеву к двум годам лишения свободы в исправительной колонии, а ее подругу Милену Веснину к двум годам условно. Кроме того, преступницы вернули банку похищенные деньги.

Напомним, что Екатерина Федичева работала в одном из офисов банка "Санкт-Петербург". Женщина принимала заявки от своих друзей Весниной и Першина. Те собирали в открытых источниках паспортные данные граждан РФ и сочиняли для них фейковые истории о месте работы, уровне дохода и семейном положении. На эти анкеты Федичева выписывала кредиты и кредитные карты, причем все деньги троица делила между собой. Таким образом они потратили около 2 250 000 рублей.

Отметим, что единственного мужчину в этой командще суд ранее приговорил к трем годам лишения свободы условно.