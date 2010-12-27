В Автово мошенницы украли у пенсионерки 170 тысяч рублей

Настоящие купюры они подменили билетами "банка приколов".

Накануне, в Кировском районе очередная пенсионерка стала жертвой мошенниц. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Как стало известно, в полицию обратилась 86-летняя петербурженка, проживающая на улице Возрождения. Бабушка рассказала сотрудникам, что утром 23 октября к ней домой пришли две неизвестные женщины. Лицо одной из них закрывала медицинская маска. Злоумышленницы рассказали пенсионерки ставшую уже классической историю про обмен денег по выгодному курсу и, получив в руки купюры, подменили их на билеты "банка приколов". Сумма похищенного составила 170 тысяч рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Полиция ведет поиск злоумышленниц.

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