Мошенницы, обманувшие пенсионерку в Выборге, получили 9 лет

Аферистки ограбили старушку на 200 000 рублей.

В городе Выборге Ленинградской области по результатам судебного слушания две петербурженки были приговорены к четырем и пяти годам лишения свободы соответственно. Об этом сообщает сетевое издание "Moika78".

Как выяснили следователи, две подсудимые женщины 38 и 70 лет проникли в дом к пенсионерке из Выборга. Они поделились с ней информацией, что развивающаяся топливная компания делает пенсионерам подарки.

Как условие для получения подарка они попросили передать им в пользование деньги. Пожилая женщина отдала мошенницам 200 тысяч рублей. Суд назначил одной из женщин наказание в виде четырех лет, а второй в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Источник: "Moika78"