В Петербурге задержали лжепрокурора, вымогавшего деньги у горожан

Оперативники предполагают, что мошенница может быть причастна к целой серии преступлений.

В Петербурге оперативники задержали женщину, которая представлялась прокурором и вымогала деньги у находящихся под следствием петербуржцев. За круглую сумму лжеюрист обещала снять с них все обвинения. Об задержании мошенницы 26 июля сообщает пресс-служба главного управления МВД.

Ранее в полицию обратился 33-летний мужчина с заявлением: "прокурор" взяла у него 1,3 миллиона рублей и обещала избавить от уголовное ответственности. После этого поступка женщина пропала. С подобным заявлением в отдел полиции пришёл ещё один "обвиняемый", у которого похитили 25 тысяч рублей.

В результате расследования полицейские задержали 39-летнюю женщину, проживающую в Петербурге. Оперативники предполагают, что она может быть причастна к целой серии мошенничеств. В 2013 году мошенницу уже задерживали за похожие преступления. Оперативники взяли ее под стражу.

Напомним, ранее в Петербурге двое мужчин и женщина занимались сбытом наркотиков на протяжении долгого периода времени.

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