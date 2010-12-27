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У петербуржцев изъяли 5 кг марихуаны
Сегодня, 10:15
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Alena_Zinovieva
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У петербуржцев изъяли 5 кг марихуаны

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Двое мужчин и женщина занимались выращиванием и сбытом наркотиков на протяжении продолжительного периода времени.

Полиция Петербурга задержала двух мужчин и женщину за торговлю наркотиками. У наркодилеров изъяли 5 кг марихуаны. На протяжении продолжительного периода времени подозреваемые выращивали и продавали опасное растение людям. Об этом сообщает "Фонтанка".

Каждому участнику преступного сообщества была отведена своя роль. Один из мужчин был организатором незаконного бизнеса, второй занимался сбытом продукции, женщина — выращиванием марихуаны. Во время задержания у петербуржцев обнаружили 5 кг наркотиков. Кроме того, полицейские ликвидировали целый огород конопли, в котором росло 57 кустов.

Ранее мы писали, что на Заповедной улице задержали мужчину с белым порошком.

Фото: pixabay.com

Теги: конопля , марихуана , наркодилеры
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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