У петербуржцев изъяли 5 кг марихуаны

Двое мужчин и женщина занимались выращиванием и сбытом наркотиков на протяжении продолжительного периода времени.

Полиция Петербурга задержала двух мужчин и женщину за торговлю наркотиками. У наркодилеров изъяли 5 кг марихуаны. На протяжении продолжительного периода времени подозреваемые выращивали и продавали опасное растение людям. Об этом сообщает "Фонтанка".

Каждому участнику преступного сообщества была отведена своя роль. Один из мужчин был организатором незаконного бизнеса, второй занимался сбытом продукции, женщина — выращиванием марихуаны. Во время задержания у петербуржцев обнаружили 5 кг наркотиков. Кроме того, полицейские ликвидировали целый огород конопли, в котором росло 57 кустов.

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