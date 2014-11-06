Мосгорсуд подтвердил приговор трём генералам МВД за взятки на десятки миллионов

Суд в Москве оставил без изменений сроки трем высокопоставленным полицейским.

Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы по делу трёх бывших генералов МВД и оставил приговор без изменений.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным приговор по делу о получении взяток в особо крупном размере тремя экс-сотрудниками МВД. Генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов приговорён к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 35 млн руб. Его бывшие подчинённые — генерал-майоры Алексей Семёнов и Иван Абакумов — получили 10,5 и 11,5 лет лишения свободы со штрафами 10 млн и 25 млн руб. соответственно.

Все трое осуждённых лишены специальных званий и права занимать государственные должности.

По материалам дела, фигуранты организовали схему, при которой предприниматели через некоммерческую организацию "Фонд содействия программам ГУВД" передавали деньги за получение выгодных договоров аренды помещений для подразделений ГИБДД. Следствие установило, что через фонд прошло около 65 млн руб., потраченных на личные нужды и предметы роскоши.

Обвиняемые отрицали вину и называли уголовное дело "заказным", однако суд.

Фото: Piter.TV