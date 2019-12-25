Суд отклонил иски только тех истцов, которые уже получили компенсации.

Мосгорсуд отказался увеличить выплаты родным жертв крушения А321 над Синаем. Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов, пишет "РИА Новости".

В 2018 году суд постановил компании "Когалымавиа" выплатить родственникам погибших в катастрофе над Синайским полуостровом более 30 миллионов рублей. Каждый из них получил компенсации в размере от 50 тысяч до миллиона рублей.

Изначально запрашиваемая истцом сумма достигала 100 миллиардов рублей. Иск также был адресован к туристическим фирмам и страховым компаниям.

Трунов рассказал, что прокурор в заключении настаивал на выплате пострадавшим дополнительной компенсации морального ущерба в размере 460 тысяч рублей. Однако судья отказал в данном требовании.

В пресс-службе Московского городского суда отметили, что суд отклонил иски только тех истцов, которые уже получили компенсации. По делам других заключено мировое соглашение, по которому ответчики выплатят пострадавшим дополнительные суммы.

Ранее в Крыму мужчина зверски убил женщину за отказ познакомиться.