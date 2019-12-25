В Крыму мужчина зверски убил женщину за отказ познакомиться

Обвиняемый неоднократно был судим, в том числе за убийство мальчика.

В Крыму завершено расследование уголовного дело об убийстве 54-летней женщины.

Как сообщают в СУ СК РФ по Республике Крым, убийство произошло 4 ноября 2019 года. В пригороде Евпатории был найден труп местной жительницы с перерезанным горлом. В ходе грамотных следственно-оперативных действий был найден и задержан подозреваемый в зверском убийстве. Им оказался 45-летний житель Сакского района. Мужчина неоднократно судим, в том числе за убийство мальчика.

Как удалось установить в ходе следствия, в тот день мужчина неоднократно пытался познакомиться с женщиной, но получил отказ. Тогда мужчина ударил жертву тупым предметом по голове, а затем нанес ножевые ранения по шее женщины. От полученных травм она скончалась.

В ходе следственных действий мужчина признался в убийстве, рассказал, как расправился с жертвой, и показал, куда закопал телефон женщины. Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: СУ СК РФ по Республике Крым